Horoscope 30 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा आध्यात्माकडे कल राहील

Puja Bonkile

मेष :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

वृषभ :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

मिथुन :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

कर्क :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

सिंह :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

कन्या :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

तुळ :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

वृश्‍चिक :

वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

धनु :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

मकर :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.

कुंभ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.