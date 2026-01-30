Horoscope 30 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा आध्यात्माकडे कल राहील

Puja Bonkile
जिद्दीने कार्यरत रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
