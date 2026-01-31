Horoscope 31 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृषभ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

मिथुन :

तुमचाा इतरांवर प्रभाव राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कर्क :

वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

सिंह :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. संततिसौख्य लाभेल.

कन्या :

तुमच्या कार्याक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

तुळ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृश्‍चिक :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

धनु :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

मकर :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

कुंभ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांच्या गाठीभेटी होतील.

मीन :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.