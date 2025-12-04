Horoscope 4 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना गुरूकृपा लाभेल

Puja Bonkile
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
नवीन परिचय होतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. गुरूकृपा लाभेल.
वाहने जपून चालवावीत. मनोबल कमी राहील.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.