Horoscope 4 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांची व्यवसायात वाढ होईल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृषभ : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मिथुन :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

कर्क :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

सिंह :

व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.

कन्या :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.

तुळ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृश्‍चिक :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

मीन :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल