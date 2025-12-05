Horoscope 5 December 2025: 'या' राशीचे लोक कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधतील

Puja Bonkile

मेष :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

कर्क :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

सिंह :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कन्या :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

तुळ :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृश्‍चिक :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग दिसेल.

धनु :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आरोग्य उत्तम राहील.

कुंभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मीन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.