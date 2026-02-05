Horoscope 5 February 2026: 'या' राशीचे लोक व्यवसायात नवीन तंत्र अंमलात आणतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

वृषभ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

मिथुन :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

कर्क :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

सिंह :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

कन्या :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

तुळ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

वृश्‍चिक :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

मकर :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कुंभ :

शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

मीन :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.