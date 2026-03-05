Horoscope 5 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांची बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

वृषभ :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

मिथुन :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

कर्क :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

सिंह :

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. काहींना आर्थिक लाभ होतील.

कन्या :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वृश्‍चिक :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

धनु :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मकर :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

कुंभ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मीन :

मन आनंदी व आशावादी राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.