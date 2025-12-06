Horoscope 6 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

Puja Bonkile

मेष :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

वृषभ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.

मिथुन :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. मनोबल उत्तम राहील.

कर्क :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.

सिंह :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

कन्या :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

तुळ :

उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. गुरूकृपा लाभेल.

वृश्‍चिक :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मकर :

हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ :

संततिसौख्य लाभेल. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मीन :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.