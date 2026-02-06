Horoscope 6 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांनी आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही

सकाळ वृत्तसेवा
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शत्रुपिडा नाही.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
राहत्या जागेचे प्रश्न निर्माण होतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
जुनी येणी वसूल होतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.