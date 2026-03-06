Horoscope 6 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

सकाळ वृत्तसेवा
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
उत्साह व उमेद वाढेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.