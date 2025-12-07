Horoscope 7 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल

Puja Bonkile

मेष :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृषभ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मिथुन :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

कर्क :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

सिंह :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कन्या :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

तुळ :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

वृश्‍चिक :

शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

धनु :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

मकर :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

कुंभ :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मीन :

आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.