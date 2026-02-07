Horoscope 7 February 2026: 'या' राशीच्या लोकांना प्रियजनांचा सहवास लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.

वृषभ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

मिथुन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.

कर्क :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

सिंह :

आर्थिक क्षेत्रात प्रगती होईल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कन्या :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

तुळ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

धनु :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मकर :

काही कामे धाडसाने पार पाडाल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

कुंभ :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

मीन :

भागीदारी व्यवसायातील प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.