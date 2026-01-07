Horoscope 7 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांच्या आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील

सकाळ वृ्त्तसेवा

मेष :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृषभ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मिथुन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

कर्क :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

तुळ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

धनु :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मकर :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

कुंभ :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुसंधी लाभेल.

मीन :

आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.