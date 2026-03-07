Horoscope 7 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांच्या आरोग्यासंबंधित तक्रारी कमी होतील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. मनोबल उत्तम राहील.

वृषभ :

हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मिथुन :

संततिसौख्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

कर्क :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

सिंह :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कन्या :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

तुळ :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

धनु :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

मकर :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कुंभ :

गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मीन :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.