Horoscope 7 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांच्या आरोग्यासंबंधित तक्रारी कमी होतील

सकाळ वृत्तसेवा
मेष :
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. मनोबल उत्तम राहील.
वृषभ :
हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
मिथुन :
संततिसौख्य लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
कर्क :
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
सिंह :
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
कन्या :
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
तुळ :
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वृश्चिक :
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
धनु :
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
मकर :
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
कुंभ :
गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
मीन :
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.