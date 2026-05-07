7 मे 20206 राशिभविष्य! नोकरी, व्यवसाय आणि वैवाहिक जीवनाबाबत खास संकेत

Aarti Badade

मेष :

आर्थिक लाभ होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

वृषभ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

शासकीय कामे पुढे ढकलावीत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

कर्क :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

सिंह :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

कन्या :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. गुरूकृपा लाभेल.

तुळ :

कोेणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृश्‍चिक :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.

धनु :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मकर :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

कुंभ :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

मीन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काहींचा धार्मिक क्षेत्रात सहभाग होईल.

