Horoscope 8 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल

Puja Bonkile
मेष :
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वृषभ :
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
मिथुन
: कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल.
कर्क :
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
सिंह :
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
कन्या :
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
तुळ :
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वृश्चिक :
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
धनु :
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
मकर :
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. उत्साह व उमेद वाढेल.
कुंभ :
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
मीन :
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.