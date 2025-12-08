Horoscope 8 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल

Puja Bonkile

मेष :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

वृषभ :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मिथुन

: कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल.

कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

सिंह :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.

कन्या :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

तुळ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृश्‍चिक :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

मकर :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

कुंभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

मीन :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.