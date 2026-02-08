Horoscope 8 February 2026: गजानन महाराजांच्या प्रकट दिनी 'या' राशीच्या लोकांचा प्रवास सुखकर होईल

सकाळ वृत्तसेवा
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. संततिसौख्य लाभेल.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.