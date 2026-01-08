Horoscope 8 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना गुरूकृपा लाभेल

Puja Bonkile

मेष :

गुरूकृपा लाभेल. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

वृषभ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.

मिथुन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

कर्क :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कन्या :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

तुळ :

संततिसौख्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

वृश्‍चिक :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. प्रवास सुखकर होतील.

धनु :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

मकर :

आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. वादविवाद टाळावेत.

कुंभ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. शत्रुपिडा नाही.