Horoscope 9 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा आध्यात्माकडे कल राहील

सकाळ वृत्तसेवा
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. आरोग्य उत्तम राहील.
वाहने जपून चालवावीत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
हितशत्रुंवर मात कराल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.