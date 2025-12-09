Horoscope 9 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा आध्यात्माकडे कल राहील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

मिथुन :

जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

कर्क :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

सिंह :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

कन्या :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. आरोग्य उत्तम राहील.

धनु :

वाहने जपून चालवावीत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

मकर :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

कुंभ :

हितशत्रुंवर मात कराल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मीन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.