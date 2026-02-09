Horoscope 9 February 2026: आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्य उत्तम राहील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृषभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

मिथुन :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करायला हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कर्क :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

सिंह :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

कन्या :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.

तुळ :

मन आनंदी व आशावादी राहील. मनोबल उत्तम राहील.

वृश्‍चिक :

आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावीत. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

धनु :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मकर :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

कुंभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्य उत्तम राहील.

मीन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.