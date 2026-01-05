Horoscope 5 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

मनोबल व आत्मविश्‍वास उत्तम राहील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

वृषभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

मिथुन :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कर्क :

मन आनंदी व आशावादी राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

सिंह :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृश्‍चिक :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरुकृपा लाभेल.

धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मकर :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कुंभ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

मीन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

