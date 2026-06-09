आजचे राशिभविष्य ९ जून २०२६! कोणाला आर्थिक लाभ तर कोणाला आरोग्याची काळजी?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. नवीन परिचय होतील.
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एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.
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भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक सुयश लाभेल.
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प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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