Horoscope 30 November 2025: महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी 'या' राशीच्या लोकांनी वादविवाद टाळावेत

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

वृषभ :

महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. आरोग्य उत्तम राहील.

मिथुन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कर्क :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

सिंह :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

कन्या :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

तुळ :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

वृश्‍चिक :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

धनु :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मकर :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ :

व्यवसायातील आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

मीन :

मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.