Horoscope 28 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात एखादी भाग्यकारक घटना घडेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

वृषभ :

आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

मिथुन :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कर्क :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.

सिंह :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

कन्या :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

तुळ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

धनु :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कुंभ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मीन :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.