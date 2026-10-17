आजचे राशिभविष्य १७ ऑक्टोबर २०२६! कोणत्या राशींना धनलाभ? वाचा भविष्य

Aarti Badade

मेष :

आरोग्य उत्तम राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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वृषभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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मिथुन :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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कर्क :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.

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सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

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कन्या :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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Sakal

तुळ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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वृश्‍चिक :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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Sakal

धनु :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.

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मकर :

मनोबल कमी राहील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

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कुंभ :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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मीन :

मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.

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