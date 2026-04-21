सतत अपयश येतंय? घोड्यापासून शिका 'हे' ९ गुण; यशस्वी होण्यास कोणीच रोखू शकणार नाही

Yashwant Kshirsagar

प्रत्येकाकडून शिकण्यासारखं

माणूस प्रत्येकाकडून काहीतरी शिकू शकतो. यश मिळवण्यासाठी, आपण घोड्यांकडूनही अनेक गोष्टी शिकू शकतो.

मिळूनमिसळून काम

ज्याप्रमाणे घोडे आपल्या स्वारांसोबत उत्तम ताळमेळाने चालतात, त्याचप्रमाणे आपणही इतरांसोबत मिळून काम करण्याचे कौशल्य शिकू शकतो.

शिस्त

प्रत्येकाने घोड्यांकडून शिस्त शिकली पाहिजे. घोडे शिस्तबद्ध राहतात आणि आपल्या मालकांनी दिलेली प्रत्येक आज्ञा निष्ठेने पाळतात.

परिस्थितीशी जुळवून घेणे

घोडे कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःला जुळवून घेतात. आपणही निश्चितपणे ही जुळवून घेण्याची क्षमता जोपासली पाहिजे.

संकेत समजणे

घोडे आपल्या मालकांनी दिलेला प्रत्येक संकेत समजून घेतात. आपणही संकेतांचा अर्थ लावण्याची क्षमता विकसित केली पाहिजे.

स्वातंत्र्याचा उपयोग

मोकळ्या मैदानातून दौडणारा घोडा आपल्याला शिकवतो की, स्वातंत्र्य मिळाल्यास आपणही मोठे अंतर पार करू शकतो.

निष्ठा, समर्पण

घोडे आपल्या मालकांशी अत्यंत एकनिष्ठ असतात. त्यांच्याकडून आपण निष्ठा आणि समर्पणाचे सद्गुण शिकू शकतो.

सहनशक्ती

घोड्यांकडून आपण शारीरिक आणि मानसिक सहनशक्ती शिकू शकतो; ते न थकता सहजपणे लांबचे अंतर पार करतात.

लवचिकता

अति वेगाने धावणारे घोडे विलक्षण चपळाईने दिशा बदलू शकतात. आपणही त्यांच्या याच चपळाईचे आणि लवचिकतेचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

