दारूची चाचणी कशी केली जाते आणि क्लीन चिट कशी मिळते?

Mansi Khambe

विषारी दारू

मध्य प्रदेशात विषारी दारू प्यायल्याने १३ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला, दारू सुरक्षित असल्याचे घोषित करण्यापूर्वी अधिकारी तिची गुणवत्ता आणि विषारीपणा कसा तपासतात?

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नमुन्याची तपासणी

पहिली पायरी म्हणजे पोलीस किंवा उत्पादन शुल्क विभागाकडून मिळालेल्या नमुन्याच्या स्थितीची तपासणी करणे. कंटेनर व्यवस्थित सीलबंद आहे की नाही आणि नमुन्यामध्ये छेडछाड झाली आहे का, हे तपासतात.

Alcohol Test

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गुप्त क्रमांक

त्यानंतर नमुन्याला एक गुप्त सांकेतिक क्रमांक दिला जातो. यामुळे वस्तुनिष्ठता राखण्यास मदत होते, कारण चाचणी करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला नमुन्याशी संबंधित ब्रँड, उत्पादक किंवा कारखान्याची माहिती असेलच असे नाही.

Alcohol Test

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भौतिक चाचणी

सामान्यतः प्रथम अल्कोहोलची मूलभूत भौतिक आणि इंद्रियगोचर चाचणी केली जाते. शास्त्रज्ञ रंग, वास आणि दिसणारे बाह्य कण यांसारख्या वैशिष्ट्यांची तपासणी करतात.

Alcohol Test

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गॅस क्रोमॅटोग्राफी चाचणी

गॅस क्रोमॅटोग्राफी हे अल्कोहोलच्या चाचणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या विश्लेषणात्मक तंत्रांपैकी एक आहे. हे तंत्र नमुन्यात उपस्थित असलेल्या विविध रासायनिक घटकांना वेगळे करते.

Alcohol Test

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विषारी पदार्थांची तपासणी

प्रयोगशाळा संभाव्य धोकादायक पदार्थांसाठी नमुन्यांची चाचणी देखील करतात. मिथेनॉल हा एक विषारी पदार्थ आहे, जो अयोग्यरित्या उत्पादित केलेल्या किंवा भेसळयुक्त अल्कोहोल उत्पादनांमध्ये असू शकतो. यामुळे अंधत्व आणि मृत्यूसह गंभीर विषबाधा होऊ शकते.

Alcohol Test

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स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र

आवश्यक चाचण्या पूर्ण झाल्यावर, एक सरकारी विश्लेषक अधिकृत प्रयोगशाळा अहवाल तयार करतो. जर नमुना आवश्यक निकषांची पूर्तता करत असेल, तर अहवाल त्याला मानवी सेवनासाठी योग्य असल्याचे प्रमाणित करू शकतो.

Alcohol Test

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प्रयोगशाळा चाचणी आवश्यक

प्रयोगशाळा अहवाल चाचणीसाठी पाठवलेल्या विशिष्ट नमुन्यांवर आधारित असतात. त्यामुळे, कोणत्याही तपासात नमुन्याचे योग्य सीलिंग, ओळख आणि हाताळणी आवश्यक आहे.

Alcohol Test

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बनावट अल्कोहोल

बनावट अल्कोहोलच्या संशयाच्या बाबतीत, उत्पादनामध्ये विषारी पदार्थ होते की नाही, किंवा त्यातील अल्कोहोलची रचना नमूद केलेल्या माहितीशी जुळत होती आणि ते पिण्यायोग्य होते की नाही, हे ठरवण्यासाठी वैज्ञानिक चाचणी तपास अधिकाऱ्यांना मदत करू शकते.

Alcohol Test

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क्लीन चिट

केवळ अल्कोहोल दिसायला सामान्य किंवा त्याचा वास अपेक्षेप्रमाणे येतो म्हणून क्लीन चिट दिली जात नाही. ही रासायनिक रचनेची आणि सुरक्षिततेच्या वैशिष्ट्यांची वैज्ञानिक चाचणी केल्यानंतर आणि प्रयोगशाळेकडून अधिकृत अहवाल मिळाल्यानंतर दिली जाते.

Alcohol Test

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ESakal