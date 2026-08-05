दारू पिण्यापूर्वी 'हे' नक्की तपासा; फ्लेवर नैसर्गिक की कृत्रिम कसं ओळखायचं? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
एफएसएसएआयने काही मद्य कंपन्यांविरुद्ध केलेल्या अलीकडील कारवाईमुळे स्वादयुक्त मद्यपेये आणि लेबलिंग पद्धतींकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
अनेक ग्राहकांना एखाद्या पेयामध्ये नैसर्गिक घटक आहेत की त्यात स्वादवर्धक पदार्थ मिसळले आहेत, हे ओळखणे अनेकदा कठीण जाते.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
तीव्र, रासायनिक पदार्थांसारखा वास हे एक धोक्याचे चिन्ह असू शकते. कृत्रिमरित्या स्वाद दिलेल्या मद्यांना अनेकदा खूप तीव्र वास येतो.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
याउलट, नैसर्गिकरित्या तयार केलेल्या मद्याचा सुगंध सामान्यतः अधिक संतुलित आणि सौम्य असतो. प्यायल्यानंतर जिभेवर रेंगाळणाऱ्या चवीकडे लक्ष द्या.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
प्यायल्यानंतर बराच वेळ कडू किंवा औषधासारखी चव टिकून राहिल्यास त्यात स्वाद वाढवणारे पदार्थ किंवा कृत्रिम घटक असू शकतात.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
नैसर्गिक मद्याची चव सामान्यतः अधिक सौम्य असते. तीव्र कृत्रिम स्वादांऐवजी, उत्तम प्रकारे बनवलेल्या मद्यामध्ये वापरलेले घटक आणि परिपक्वतेमुळे विविध स्वाद आणि सुगंध खुलून येतात.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
वाइनचा रंग देखील एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्देशक असू शकतो. जर रंग नेहमीपेक्षा जास्त चमकदार किंवा गडद असेल, तर ते कृत्रिम रंग किंवा स्वादवर्धक पदार्थांच्या वापराचे संकेत असू शकते.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
ग्लासमधील द्रवाच्या वर्तनाचे निरीक्षण करा. ग्लास फिरवल्यानंतर जर त्यावर नेहमीपेक्षा जास्त जाड किंवा चिकट थर जमा होत असेल, तर त्यात अतिरिक्त साखर, सिरप किंवा स्वाद वाढवणारे पदार्थ असू शकतात.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
थोडे पाणी घातल्यानेही समस्या उघड होऊ शकते. जर वाईन अचानक गढूळ झाली किंवा तिचा नैसर्गिक सुगंध पूर्णपणे नाहीसा होऊन फक्त अल्कोहोलचा वास येत असेल.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
तर हे त्यात अतिरिक्त स्वादवर्धक पदार्थ मिसळल्याचे किंवा भेसळ केल्याचे लक्षण असू शकते. उत्पादनाची सत्यता ओळखण्यासाठी बाटलीवरील वैशिष्ट्ये नेहमी तपासा.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
उत्पादन अस्सल आणि कायदेशीररित्या मिळवलेले आहे याची खात्री करण्यासाठी उत्पादन शुल्क होलोग्राम, बारकोड, क्यूआर कोड आणि इतर अधिकृत खुणा तपासा. खरेदी करण्यापूर्वी घटकांची यादी काळजीपूर्वक वाचा.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal
कृत्रिम स्वादकारक घटक किंवा नैसर्गिक स्वाद यांसारख्या संज्ञांचा अर्थ असा होतो की उत्पादनाला कृत्रिम स्वाद दिला गेला आहे, याचा अर्थ असा नाही की ते पूर्णपणे नैसर्गिक घटकांपासून बनलेले आहे.
Can You Detect Artificial Flavour in Alcohol? These Tips Will Help
ESakal