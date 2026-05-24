घरच्या घरी वाऱ्यापासून वीज निर्मिती कशी करायची? बिल किती कमी होईल? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

विजेचे दर

भारतात विजेचे दर वाढत आहे. अनेक घरमालक पारंपरिक सौर पॅनेल व्यतिरिक्त ऊर्जेचे इतर पर्याय शोधत आहेत. असाच एक उदयोन्मुख उपाय म्हणजे लहान आकाराच्या छतावरील पवन ऊर्जा प्रणाली.

पवनचक्की

अगदी १०० चौरस यार्डांचे घरसुद्धा एका लहान घरगुती पवनचक्कीचा किंवा हायब्रीड पवन-सौर प्रणालीचा वापर करून वीज निर्माण करू शकते.

वीज बिल

स्थानिक वाऱ्याच्या परिस्थितीनुसार, अशा प्रणालींमुळे घराचे वीज बिल अंदाजे ५०% ते ८०% पर्यंत कमी होऊ शकते.

वीज निर्माण

घरात वाऱ्यापासून वीज निर्माण करण्यासाठी छतावर किंवा इमारतीच्या माथ्यावरील खांबावर एक लहान घरगुती पवनचक्की बसवली जाते.

टर्बाइनची पाती

जेव्हा वारा वाहतो तेव्हा टर्बाइनची पाती फिरतात. गतिज ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतर होते. शहरी भागांमध्ये सामान्यतः लहान, सर्वदिशात्मक किंवा आडव्या अक्षाच्या टर्बाइनना प्राधान्य दिले जाते.

चार्ज कंट्रोलर

कारण त्या कमी वाऱ्याच्या वेगातही चालू शकतात. टर्बाइनद्वारे निर्माण झालेली वीज नंतर चार्ज कंट्रोलर आणि इन्व्हर्टर प्रणालीद्वारे नियंत्रित केली जाते जी त्या विजेचे सामान्य घरगुती विजेमध्ये रूपांतर करते.

बॅटरी स्टोरेज

दिवसभरात वाऱ्याचा वेग बदलत असल्यामुळे या व्यवस्थेसाठी बॅटरी स्टोरेजची आवश्यकता असते. जोरदार वाऱ्याच्या वेळी निर्माण झालेली वीज बॅटरी बँकेत साठवली जाते.

विजेचा पुरवठा

नंतर रात्री किंवा वाऱ्याचा जोर कमी झाल्यावर वापरता येते. यामुळे घरामध्ये विजेचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होतो.

वाऱ्याची परिस्थिती

उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, भारतात वाऱ्याची परिस्थिती अनुकूल असताना स्थापित केलेली १-किलोवॅट क्षमतेची घरगुती पवनचक्की दररोज अंदाजे तीन ते पाच युनिट वीज निर्माण करू शकते.

वाऱ्याचा वेग

प्रत्यक्ष वीज उत्पादन हे पूर्णपणे स्थानिक हवामान, छताची उंची, आजूबाजूच्या इमारती आणि परिसरातील वाऱ्याचा सरासरी वेग यांवर अवलंबून असते.

पवनचक्की किटची किंमत

भारतात १ किलोवॅटच्या पवनचक्की किटची किंमत साधारणपणे ४५,००० ते ६५,००० रुपये असते.

प्रतिष्ठापन खर्च

जर बॅटरी, वायरिंग आणि फिटिंग्ज यांसारख्या इतर सर्व घटकांचा समावेश केला तर एकूण प्रतिष्ठापन खर्च अंदाजे ९०,००० ते १.२५ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.

