शताब्दी एक्सप्रेसला हे नाव कसे मिळाले? जाणून घ्या इतिहास

Mansi Khambe
शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेल्वेच्या सर्वात वेगवान आणि विश्वासार्ह गाड्यांमध्ये पहिले दिले जाते. ही सुपरफास्ट दिवसा धावणारी गाडी सामान्यतः अशा प्रवाशांकडून वापरली जाते ज्यांना त्याच दिवशी प्रवास करून परत यायचे असते.
Shatabdi Express History
ESakal
या गाडीला हे नाव देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या स्मरणार्थ देण्यात आले आहे. चला जाणून घेऊया की शताब्दी एक्सप्रेस काय आहे आणि तिला हे विशेष नाव कसे मिळाले.
Shatabdi Express History
ESakal
शताब्दी एक्सप्रेस ही भारतीय रेल्वेची सुपरफास्ट श्रेणीतील गाडी आहे, जी पूर्णपणे वातानुकूलित आहे आणि प्रामुख्याने देशभरातील प्रमुख आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडते.
Shatabdi Express History
ESakal
या बहुतेक दिवसा धावणाऱ्या गाड्या आहेत. त्यांचा कमाल वेग ताशी १३० ते १६० किलोमीटर असतो, ज्यामुळे त्या देशातील सर्वात वेगवान गाड्यांपैकी एक ठरतात.
Shatabdi Express History
ESakal
संस्कृतमध्ये 'शताब्दी' या शब्दाचा अर्थ शतक, म्हणजेच शंभर वर्षे असा होतो. १० जुलै १९८८ रोजी, तत्कालीन रेल्वेमंत्री माधवराव शिंदे यांनी पहिल्या शताब्दी एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला.
Shatabdi Express History
ESakal
देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ही ट्रेन सुरू करण्यात आली होती, म्हणूनच तिचे नाव शताब्दी एक्सप्रेस ठेवण्यात आले.
Shatabdi Express History
ESakal
पहिली शताब्दी एक्सप्रेस नवी दिल्ली आणि ग्वाल्हेर दरम्यान धावली. त्यावेळी ती देशातील सर्वात वेगवान ट्रेन मानली जात होती, जिचा कमाल वेग ताशी १४० किलोमीटर होता.
Shatabdi Express History
ESakal
आज, देशभरात विविध मार्गांवर जवळपास दोन डझन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन धावतात, त्यापैकी सहा जोड्या थेट नवी दिल्लीहून सुरू होतात. यापैकी, भोपाळ शताब्दी ही देशातील सर्वात वेगवान शताब्दी ट्रेन मानली जाते.
Shatabdi Express History
ESakal