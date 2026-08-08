साप चावल्यानंतर घोडा माणसाचा जीव कसा वाचवतो? जाणून घ्या रंजक प्रक्रिया...

Vrushal Karmarkar
सर्पदंश अल्पावधीतच प्राणघातक ठरू शकतो. परंतु पीडितांना वाचवण्यासाठी वापरला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा उपचार एका अशा प्राण्यावर आधारित आहे.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
ज्याचा संबंध बहुतेक लोक आधुनिक वैद्यकशास्त्राशी जोडत नाहीत. हा प्राणी म्हणजे घोडा. सर्पविषप्रतिबंधक औषधाच्या विकासात घोड्यांची प्रमुख भूमिका आहे.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
विषारी सापांनी सोडलेली विषद्रव्ये निष्प्रभ करण्यासाठी हे अँटीव्हेनम रुग्णांना दिले जाते. प्रतिविष तयार करण्याची प्रक्रिया वैद्यकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या सापांकडून विष गोळा करण्यापासून सुरू होते.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
या प्रक्रियेला 'मिल्किंग' असे म्हणतात. भारतात, 'बिग फोर' सापांवर विशेष लक्ष दिले जाते: रसेल व्हायपर, सॉ-स्केल व्हायपर, स्पेक्टॅकल कोब्रा आणि कॉमन क्रेट.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
भारतातील गंभीर आणि प्राणघातक सर्पदंशांमध्ये या सापांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. गोळा केलेल्या विषावर काळजीपूर्वक प्रक्रिया केली जाते आणि नियंत्रित परिस्थितीत साठवले जाते.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
जेणेकरून प्रतिविष उत्पादनासाठी नंतरच्या वापराकरिता त्यातील आवश्यक विषारी घटक स्थिर राहतील. शास्त्रज्ञ विषाच्या रचनेचे विश्लेषण देखील करतात.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
कारण वेगवेगळ्या सापांच्या प्रजातींमध्ये आणि अगदी एकाच प्रजातीच्या वेगवेगळ्या समूहांमध्येही विषाची रचना भिन्न असू शकते. घोडे विशेषतः वापरले जातात कारण ते मोठे प्राणी आहेत.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
मोठ्या प्रमाणात प्रतिपिंडे तयार करू शकतात. विष-प्रतिबंधक कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यापूर्वी, घोड्यांची पशुवैद्यकीय तपासणी आणि विलगीकरण केले जाते.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
केवळ कठोर पशुवैद्यकीय मानकांची पूर्तता करणारे निरोगी प्राणीच निवडले जातात. लसीकरण सुरू होण्यापूर्वी त्यांची संसर्गजन्य रोग आणि इतर आरोग्य समस्यांसाठी तपासणी केली जाते.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवले जाते. हे विष अत्यंत कमी मात्रेत दिले जाते. ते सहसा एका सहाय्यक घटकासह तयार केले जाते. यामुळे रोगप्रतिकारक प्रतिसाद वाढण्यास मदत होते.
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal