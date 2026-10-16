हत्तीला पाऊस येण्याआधीच कसं समजतं?

Aarti Badade
हत्तींची ऐकण्याची, जमिनीतील कंपने जाणण्याची आणि वास ओळखण्याची क्षमता त्यांना हवामानातील बदलांची चाहूल लागण्यास मदत करू शकते.
Elephants Sense Rain,
Sakal
हत्तींच्या पायांच्या तळव्यांमधील संवेदनशील भागामुळे त्यांना जमिनीतील सूक्ष्म कंपने जाणवू शकतात, ज्यातून दूरवरच्या काही नैसर्गिक घटनांचे संकेत मिळू शकतात.
Elephants Sense Rain,
Sakal
हत्ती २० हर्ट्झपेक्षा कमी वारंवारतेचे इन्फ्रासाउंड आवाज ऐकू शकतात, ज्याचा उपयोग ते दूरवरच्या हत्तींशी संवाद साधण्यासाठीही करतात.
Elephants Sense Rain,
Sakal
हत्तींची सोंड वास ओळखण्यासाठी अत्यंत संवेदनशील असते आणि त्यामुळे हवेतील गंधातील बदल तसेच पावसामुळे निर्माण होणारा ओल्या मातीचा वास त्यांना जाणवू शकतो.
Elephants Sense Rain,
Sakal
पाणी आणि अन्नाच्या शोधात हत्ती लांब अंतर प्रवास करतात आणि त्यांच्या अनुभवामुळे तसेच पर्यावरणातील संकेतांमुळे त्यांना पाण्याच्या उपलब्धतेचा अंदाज घेण्यास मदत होते.
Elephants Sense Rain,
Sakal
हत्ती कमी वारंवारतेच्या आवाजांचा आणि शरीराच्या हालचालींचा वापर करून कळपातील इतर सदस्यांशी संवाद साधतात, ज्यामुळे एकत्र हालचाल करणे सोपे होते.
Elephants Sense Rain,
Sakal
हत्तींच्या संवेदनशील क्षमता त्यांना पर्यावरणातील बदल जाणून घेण्यास मदत करतात, मात्र ते १०० ते २५० किलोमीटर दूरचा पाऊस अचूकपणे ओळखतात या दाव्याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
Elephants Sense Rain,
Sakal
Secrets of Success Chanakya Niti
Sakal