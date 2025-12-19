आयपीएल लिलावात खेळाडूची मूळ किंमत कशी ठरवली जाते? जाणून घ्या नियम...

Mansi Khambe
इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामासाठी अबू धाबी येथे मिनी लिलाव झाला. काही खेळाडू लिलावात ₹२ कोटीच्या बेस प्राईससह सहभागी झाले होते.
आयपीएल लिलाव प्रणालीमध्ये खेळाडूची मूळ किंमत बीसीसीआय किंवा फ्रँचायझी ठरवत नाहीत. जेव्हा खेळाडू लिलावासाठी नोंदणी करतात तेव्हा त्यांना आयपीएलने निश्चित केलेल्या स्लॅबमधून मूळ किंमत निवडावी लागते.
खेळाडूंनी स्वतःची मूळ किंमत ठरवली तरी, त्यांना आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलने निश्चित केलेल्या निश्चित किंमत श्रेणीत ते करावे लागेल.
आयपीएल २०२६ साठी अनकॅप्ड खेळाडूंना सामान्यतः कमी किंमत स्लॅब असतात, जसे की ₹२० लाख किंवा ₹३० लाख. कॅप्ड आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ₹२ कोटी पर्यंत जास्त स्लॅब निवडू शकतात.
कमी बेस प्राईस हा बऱ्याचदा एक धोरणात्मक निर्णय असतो. जेव्हा एखादा खेळाडू ₹३० लाख किंवा ₹५० लाखांच्या लिलावात उतरतो तेव्हा अधिक फ्रँचायझी बोली लावण्यास तयार होतात. ज्यामुळे स्पर्धा वाढते.
शेवटी, किंमत अनेकदा बेस प्राईसपेक्षा जास्त होते. अनेक खेळाडू, त्यांच्या मागणीवर विश्वास ठेवून, जास्तीत जास्त रस निर्माण करण्यासाठी जाणूनबुजून त्यांची बेस प्राईस कमी ठेवतात.
यात एक मोठा धोका आहे. कारण जर एखाद्या खेळाडूने त्याची मूळ किंमत १५ दशलक्ष किंवा २० दशलक्ष रुपये ठेवली तर मर्यादित पैशांमुळे किंवा संघातील शिल्लक रकमेबद्दलच्या चिंतेमुळे फ्रँचायझींना संकोच वाटू शकतो.
अशा परिस्थितीत, सक्षम खेळाडू देखील विक्री न होता राहू शकतात.
