शंखाला पूर्ण वाढ होण्यासाठी किती वेळ लागतो? तो किती काळ जगू शकतो? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

सुंदर शंख

सुंदर शंखदेखील जगभरातील लोकांकडून अनमोल मानले जातात. मात्र अति शिकारीमुळे अनेक भागांमध्ये त्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे.

Conch Life Cycle

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ESakal

संगोपन

आता त्यांचे व्यावसायिकरित्या संगोपन करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. शंख शाकाहारी असतात. ते समुद्राच्या तळावर वाढणाऱ्या शेवाळ आणि इतर लहान सागरी वनस्पती खातात.

Conch Life Cycle

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ESakal

सागरी परिसंस्था

त्यामुळे त्यांना सागरी परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जाते. समुद्रात शिंपले पूर्णपणे सुरक्षित नसतात.

Conch Life Cycle

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ESakal

सागरी जीव

लॉगरहेड कासव, नर्स शार्क, गोगलगायींच्या काही इतर प्रजाती, निळे खेकडे, ईगल रे, काटेरी लॉबस्टर आणि इतर कवचधारी जीवांसारखे अनेक सागरी जीव त्यांची शिकार करतात.

Conch Life Cycle

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ESakal

प्रजनन

हजारो नर आणि मादी शंख एकत्र प्रजनन करतात. मादी एका वेळी वाळूत लाखो लहान अंडी घालते. सुमारे पाच दिवसांनंतर त्यातून अळ्या बाहेर पडतात.

Conch Life Cycle

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ESakal

अंडी

ही अंडी सुमारे महिनाभर समुद्राच्या प्रवाहाबरोबर वाहत जातात. त्यानंतर योग्य जागा मिळाल्यावर ती समुद्राच्या तळावर स्थिरावतात.

Conch Life Cycle

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ESakal

प्राणी

जन्मानंतरच्या पहिल्या वर्षात हा प्राणी दिवसा वाळूखाली लपून राहतो आणि रात्री अन्नाच्या शोधात बाहेर येतो. यामुळे त्याचे भक्षकांपासून संरक्षण होते.

Conch Life Cycle

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ESakal

सक्षम

शंखाला परिपक्व होण्यासाठी किमान पाच वर्षे लागतात. या काळात कवचाची कडा मजबूत आणि रुंद होते. पाच वर्षांनंतर तो प्रजननासाठी सक्षम होतो.

Conch Life Cycle

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ESakal

आयुर्मान

त्यांचे सरासरी आयुर्मान सुमारे सात वर्षे असते. परंतु अनुकूल परिस्थितीत काही शंख २० किंवा ३० वर्षांपर्यंत जगू शकतात.

Conch Life Cycle

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ESakal