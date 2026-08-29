रात्री जेवल्यानंतर किती पावले चालावे?

Aarti Badade
जेवणानंतरची ‘शतपावली’ आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते! रात्रीच्या जेवणानंतर काही वेळ हलके चालल्याने पचनक्रियेला मदत होऊ शकते.
walk after dinner
Sakal
रात्री जेवल्यानंतर साधारण 10 ते 15 मिनिटे चालणे चांगला पर्याय मानला जातो.
यामुळे जेवण पचण्यास मदत होऊ शकते.
walk after dinner
Sakal
जेवण झाल्यावर ताबडतोब वेगाने चालण्याऐवजी काही मिनिटे थांबा.
त्यानंतर आरामदायी वेगाने हलका फेरफटका मारा.
walk after dinner
Sakal
जेवल्यानंतर वॉक करताना वेग सामान्य आणि आरामदायी ठेवा.
या वेळी अतिवेगाने चालणे किंवा कठीण व्यायाम करण्याची गरज नाही.
walk after dinner
Sakal
जेवणानंतर हलके चालल्याने पचनक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते.
त्यामुळे जेवल्यानंतर थोडा फेरफटका मारण्याची सवय फायदेशीर ठरू शकते.
walk after dinner
Sakal
जेवणानंतरची हलकी शतपावली ब्लड शुगर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकते, असे या माहितीत नमूद केले आहे.
walk after dinner
Sakal
जेवल्यानंतर लगेच वेगाने चालणे किंवा खूप जास्त एक्सरसाईज करणे टाळा.
पोटावर ताण येण्याऐवजी हलका आणि आरामदायी वॉक करणे योग्य.
walk after dinner
Sakal
रात्री जेवल्यानंतर काही मिनिटे चालण्याची सवय लावा. शतपावलीची ही छोटी सवय पचनक्रिया आणि सक्रिय जीवनशैलीसाठी उपयोगी ठरू शकते.
walk after dinner
Sakal
Pomegranate
Sakal