रात्री जेवल्यानंतर किती पावले चालावे?

Aarti Badade

रात्री जेवल्यानंतर किती चालावे?

जेवणानंतरची ‘शतपावली’ आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते! रात्रीच्या जेवणानंतर काही वेळ हलके चालल्याने पचनक्रियेला मदत होऊ शकते.

walk after dinner

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Sakal

किती वेळ चालावे?

रात्री जेवल्यानंतर साधारण 10 ते 15 मिनिटे चालणे चांगला पर्याय मानला जातो.
यामुळे जेवण पचण्यास मदत होऊ शकते.

walk after dinner

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Sakal

जेवल्यानंतर लगेच चालू नका

जेवण झाल्यावर ताबडतोब वेगाने चालण्याऐवजी काही मिनिटे थांबा.
त्यानंतर आरामदायी वेगाने हलका फेरफटका मारा.

walk after dinner

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Sakal

चालण्याचा वेग कसा असावा?

जेवल्यानंतर वॉक करताना वेग सामान्य आणि आरामदायी ठेवा.
या वेळी अतिवेगाने चालणे किंवा कठीण व्यायाम करण्याची गरज नाही.

walk after dinner

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Sakal

पचनक्रियेला होऊ शकतो फायदा

जेवणानंतर हलके चालल्याने पचनक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते.
त्यामुळे जेवल्यानंतर थोडा फेरफटका मारण्याची सवय फायदेशीर ठरू शकते.

walk after dinner

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Sakal

ब्लड शुगरसाठीही मदत?

जेवणानंतरची हलकी शतपावली ब्लड शुगर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकते, असे या माहितीत नमूद केले आहे.

walk after dinner

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Sakal

काय टाळावे?

जेवल्यानंतर लगेच वेगाने चालणे किंवा खूप जास्त एक्सरसाईज करणे टाळा.
पोटावर ताण येण्याऐवजी हलका आणि आरामदायी वॉक करणे योग्य.

walk after dinner

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Sakal

रोजची छोटी सवय, आरोग्यासाठी फायदेशीर!

रात्री जेवल्यानंतर काही मिनिटे चालण्याची सवय लावा. शतपावलीची ही छोटी सवय पचनक्रिया आणि सक्रिय जीवनशैलीसाठी उपयोगी ठरू शकते.

walk after dinner

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Sakal

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Pomegranate

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Sakal

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