लग्नानंतर किती तासांनी घटस्फोट दिला जाऊ शकतो? कायदा काय सांगतो?

Mansi Khambe

लग्न

लग्न हे आयुष्यभराचे बंधन मानले जाते. भारतात असे म्हटले जाते की एखाद्याशी लग्न केल्याने सात आयुष्ये टिकतात, म्हणजेच तुम्ही पुढील सात आयुष्यांसाठी त्या व्यक्तीचे आहात.

Divorce Rule

|

ESakal

काळजी

पूर्वीच्या काळात लोक त्यांचे लग्न टिकवून ठेवत असत. लग्नानंतरच्या संघर्षांना न जुमानता, मुलांची काळजी घेण्यात आणि घरच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वेळ घालवला जात असे.

Divorce Rule

|

ESakal

घटस्फोट

परिणामी, घटस्फोट दुर्मिळ होता. पण आजकाल लोक त्यांच्या आयुष्याबद्दल खूप जागरूक झाले आहेत. त्यांना एकही क्षण वाया घालवायचा नाही.

Divorce Rule

|

ESakal

नाते

ज्या क्षणी त्यांना हे लक्षात येते की नाते पुढे जाऊ शकत नाही किंवा ते दुःखी आहेत, तेव्हा त्यांच्या मनात घटस्फोटाचा विचार येतो. पण लग्नानंतर किती दिवसांनी तुम्ही घटस्फोट घेऊ शकता?

Divorce Rule

|

ESakal

नियम

भारतात आणि जगात लग्नांशी संबंधित अनेक नियम आहेत. या नियमांनुसार लग्नाला कायदेशीर दर्जा मिळतो. त्यानंतर लग्नाशी संबंधित सर्व कायदेशीर निर्णय घेतले जातात.

Divorce Rule

|

ESakal

कायदेशीर प्रक्रिया

घटस्फोटाची स्वतःची कायदेशीर प्रक्रिया देखील असते. घटस्फोटाच्या वेळेबद्दल बोलायचे झाले तर, लग्नाच्या दुसऱ्याच सेकंदात तुम्ही घटस्फोट घेऊ शकता.

Divorce Rule

|

ESakal

कारण

जर तुमच्याकडे हे लग्न रद्द करण्याचे ठोस कारण असेल. जर लग्न कोणत्याही खोट्याच्या आधारे केले गेले असेल, लग्नात कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाली असेल.

Divorce Rule

|

ESakal

भूमिका

तुम्ही न्यायालयात तुमची भूमिका सिद्ध करू शकत असाल. तर लग्नाच्या दुसऱ्याच सेकंदात तुम्हाला त्याबद्दल माहिती मिळताच तुम्ही घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकता.

Divorce Rule

|

ESakal

स्वतंत्र

आजच्या काळात पती-पत्नी दोघेही स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे, लग्नानंतर, अनेकदा असे वाटते की दुसरी व्यक्ती तुम्हाला महत्त्व देत नाही किंवा तुम्ही त्यांच्यासोबत वाढू शकत नाही.

Divorce Rule

|

ESakal

मंजूर

जोडप्यांना या मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी वेळ दिला जातो. काही काळानंतर घटस्फोट मंजूर केला जातो.

Divorce Rule

|

ESakal

निर्णय

जर लग्नात कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाली असेल तर तुम्ही ताबडतोब घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकता. न्यायालय पुराव्याच्या आधारे आपला निर्णय देखील देते. तुम्हाला ताबडतोब मुक्त करते.

Divorce Rule

|

ESakal

९ ते ५ तासांच्या नोकरीचा खरा अर्थ काय? उत्तर जाणून थक्क व्हाल...

Job Meaning

|

ESakal

येथे क्लिक करा