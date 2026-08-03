एका वर्षात किती चालान कापलं तर ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार रद्द? जाणून घ्या नवा नियम...

Vrushal Karmarkar

चालान

चालान भरणे ही अनेक लोकांसाठी एक सवय झाली आहे. हा निष्काळजीपणा फार काळ टिकणार नाही.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

वाहन

असे करणे केवळ त्यांच्या खिशालाच नव्हे, तर त्यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्यालाही महागात पडू शकते.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

परवाने

२०२६ मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन नियमानुसार, जे लोक वारंवार वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करतात, त्यांचे परवाने आता रद्द केले जाऊ शकतात.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

केंद्रीय मोटार वाहन कायदा

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याच्या नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या चालकाने १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत एका वर्षात पाच किंवा अधिक वेळा वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

उल्लंघन

तर ते एक गंभीर उल्लंघन मानले जाईल. अशा मोठ्या संख्येने चलन जारी केल्यानंतर, परिवहन विभाग थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई सुरू करू शकतो.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

निर्णय

परवाना कारवाईचा अंतिम निर्णय प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून घेतला जाईल आणि चालकाला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

चालक

आतापर्यंत अनेक चालक वेगवेगळ्या शहरांमध्ये चालान नोंदवून सहज सुटू शकत होते, पण आता हे शक्य नाही.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

नोंद

वाहन चालान आता आधारशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे देशाच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही उल्लंघनाची नोंद तुमच्या प्रोफाइलमध्ये तात्काळ केली जाते.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

सारथी पोर्टल

ई-चालान प्रणाली आता वाहन आणि सारथी पोर्टलसोबत पूर्णपणे एकात्मिक झाली आहे, म्हणजेच प्रत्येक उल्लंघनाची नोंद एकाच ठिकाणी केली जाते.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

दंड

आकडेवारीनुसार, सुमारे ७० टक्के वाहतूक नियमांचे उल्लंघन हे त्याच २० टक्के चालकांमुळे होते, जे वारंवार नियम मोडतात, दंड भरतात आणि मग पुन्हा तीच चूक करतात.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal

विश्वास

सरकारचा असा विश्वास आहे की, जोपर्यंत लोकांना आपला परवाना गमावण्याची भीती वाटत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावरील शिस्त राखली जाणार नाही आणि हेच या नवीन नियमामागील मुख्य कारण आहे.

Driving License Cancellation Rule

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ESakal