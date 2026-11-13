रेल्वेच्या इंजिनमध्ये किती प्रकारचे आणि कोणते ब्रेक असतात?

Mansi Khambe
आसामच्या कामरूप जिल्ह्यात कोलकाता सैरंग एक्सप्रेस रुळावरून घसरल्याने रेल्वेच्या ब्रेकिंग सिस्टीमकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
Railway Engine Break
ESakal
ट्रेनमध्ये पाच प्रकारचे ब्रेक्स असतात. ट्रेनची इंजिने वेगवेगळ्या परिस्थितींसाठी विविध प्रकारच्या ब्रेकिंग सिस्टीमचा वापर करतात.
Railway Engine Break
ESakal
ऑटोमॅटिक एअर ब्रेक्स ही संपूर्ण ट्रेन थांबवण्यासाठीची प्राथमिक प्रणाली आहे. ते हवेच्या दाबावर चालतात. जेव्हा ब्रेक पाईपमधील हवेचा दाब कमी होतो, तेव्हा इंजिन आणि डबे या दोन्हींना ब्रेक लागतात.
Railway Engine Break
ESakal
इंडिपेंडेंट ब्रेक्स संपूर्ण ट्रेनऐवजी थेट इंजिनच्या चाकांवर कार्य करतात. लोको पायलट रेल्वे यार्डमध्ये शंटिंग करताना किंवा एका इंजिनला नियंत्रित करण्यासाठी याचा वापर करतात.
Railway Engine Break
ESakal
डायनॅमिक आणि रीजनरेटिव्ह ब्रेक वेगवेगळ्या प्रकारे वेग कमी करतात. घर्षणावर अवलंबून राहण्याऐवजी, ते इंजिनच्या ट्रॅक्शन मोटरचा जनरेटर म्हणून वापर करतात.
Railway Engine Break
ESakal
इमर्जन्सी ब्रेक ट्रेनला शक्य तितक्या कमी अंतरात थांबवण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. तो सक्रिय केल्यावर, ब्रेक पाईपमधून हवेचा दाब सोडला जातो, ज्यामुळे कमाल ब्रेकिंग फोर्स मिळतो.
Railway Engine Break
ESakal
हँडब्रेक किंवा पार्किंग ब्रेक हा एक मेकॅनिकल ब्रेक आहे, जो ट्रेनला स्टेशन किंवा यार्डमध्ये जास्त कालावधीसाठी स्थिर ठेवण्यासाठी वापरला जातो.
Railway Engine Break
ESakal
ऑटोमॅटिक एअर ब्रेक इंजिन आणि डब्यांना एकाच वेळी नियंत्रित करतो, तर इंडिपेंडेंट ब्रेक फक्त इंजिनला नियंत्रित करतो. डायनॅमिक ब्रेकिंग वेग कमी करण्यास मदत करते, तर पार्किंग ब्रेक ट्रेनला स्थिर ठेवतो.
Railway Engine Break
ESakal