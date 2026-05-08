तापाचे किती प्रकार आहेत? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही, जाणून घ्या...

Mansi Khambe
जेव्हा शरीर नेहमीपेक्षा जास्त गरम वाटते, कपाळ तापू लागते आणि अशक्तपणा जाणवतो, तेव्हा आपल्याला समजते की ताप आला आहे.
ताप ही एक सामान्य समस्या नाही, तर शरीरात एखादा संसर्ग किंवा आजार सक्रिय असल्याचे दर्शवणारा हा एक संकेत आहे.
हवामानातील बदल, विषाणूजन्य संसर्ग आणि जिवाणूजन्य संसर्ग या सर्वांमुळे ताप येऊ शकतो. तापाचे अनेक प्रकार असून, प्रत्येकाचे स्वरूप वैशिष्ट्यपूर्ण असते.
काही ताप सौम्य असतात. विश्रांती व औषधोपचाराने लवकर उतरतात, तर काही ताप बराच काळ टिकून राहू शकतात आणि गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकतात.
त्यामुळे, जर तुम्हाला सतत जास्त ताप, अंगदुखी किंवा अशक्तपणा जाणवत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या प्रकारच्या तापात, शरीराचे तापमान २४ तासांच्या कालावधीत फारसा बदल न होता सातत्याने जास्त राहते. टायफॉइड ताप हे याचे एक उदाहरण आहे.
दुसरा प्रकार म्हणजे रिमिटेंट फिव्हर, ज्यामध्ये दिवसभर तापमानात चढ-उतार होतो, पण ते कधीही सामान्य पातळीवर परत येत नाही. हा प्रकार विषाणूजन्य संसर्गामध्ये अधिक सामान्यपणे आढळतो.
तिसऱ्या प्रकाराला अधूनमधून येणारा ताप म्हणतात. या प्रकारात थोड्या कालावधीसाठी खूप ताप येतो आणि त्यानंतर शरीराचे तापमान सामान्य होते. मलेरिया हे याचे सर्वात सामान्य उदाहरण आहे.
जो ताप काही दिवस टिकतो आणि नंतर पुन्हा येतो, त्याला पुनरावर्ती ताप म्हणतात. याचे सर्वात सामान्य उदाहरण म्हणजे बोरेलिया जिवाणूंचा संसर्ग.
तापमानावर आधारित तापाचे वेगवेगळे प्रकार देखील आहेत. सौम्य ताप म्हणजे कमी तीव्रतेचा ताप, ज्यामध्ये तापमान सुमारे ९९°F ते १००.४°F पर्यंत असते.
तीव्र ताप १०३°F किंवा त्याहून अधिक तापमानापर्यंत पोहोचू शकतो. १०६°F (४१.१°C) पेक्षा जास्त तापमानाला हायपरपायरेक्सिया म्हणतात. जी एक अत्यंत धोकादायक स्थिती मानली जाते.
गंभीर संसर्ग, उष्माघात किंवा मज्जासंस्थेच्या आजारात हायपरपायरेक्सिया दिसून येतो, जेव्हा शरीराचे तापमान १०६°F (४१.१°C) पेक्षा जास्त होते.
