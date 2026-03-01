इराणने आतापर्यंत किती युद्धे लढलीत? किती जिंकली आणि कोणती हरली? जाणून घ्या इतिहास...

इराण आणि इस्रायली युद्ध

इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलचे हवाई हल्ले सलग दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहेत. इराणने मध्यपूर्वेतील इस्रायली आणि अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर प्रत्युत्तरात्मक हल्लेही सुरू केले आहेत.

पर्शिया

ऐतिहासिकदृष्ट्या पर्शिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इराणचा जगातील सर्वात मोठा लष्करी इतिहास आहे. जो २५०० वर्षांहून अधिक काळापासून चालत आला आहे.

सायरस द ग्रेट

सहाव्या शतकात सायरस द ग्रेट सारख्या शासकांच्या नेतृत्वाखाली प्राचीन पर्शिया हा एकेकाळी जगातील पहिला महासत्ता होता. पर्शियन साम्राज्याने आशिया, आफ्रिका आणि युरोपच्या मोठ्या प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवले होते.

अलेक्झांडर द ग्रेट

इसवी सनपूर्व ३३० मध्ये अलेक्झांडर द ग्रेटने पर्शियावर विजय मिळवला तेव्हा पर्शियाला सर्वात मोठा पराभव सहन करावा लागला. यामुळे इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली साम्राज्यांपैकी एकाचा पतन झाला.

पर्शियन शाही राजवट

नंतर इस्लामपूर्वी इराणवर राज्य करणाऱ्या सस्सानियन साम्राज्याचा सातव्या शतकात अरब सैन्याने पराभव केला. या पराभवामुळे पर्शियन शाही राजवट संपली.

इस्लामचे आगमन

त्यानंतर इस्लामचे आगमन झाले. इराणची संस्कृती आणि धार्मिक ओळख कायमची बदलली. १२१९ ते १२६० दरम्यान मंगोल नेता चंगेज खान आणि त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी इराणवर आक्रमण केले.

सर्वात वाईट लष्करी पराभव

त्यांनी प्रमुख शहरे उद्ध्वस्त केली. मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान केले. हे आक्रमण इराणी इतिहासातील सर्वात वाईट लष्करी पराभवांपैकी एक होते.

पर्शियन संस्कृती

लष्करी पराभव असूनही, पर्शियन संस्कृती टिकून राहिली आणि मंगोल लोकांवर त्याचा प्रभाव पडला. ज्यांनी नंतर इस्लाम आणि पर्शियन प्रशासकीय व्यवस्था स्वीकारली.

आधुनिक युद्ध

१९८० ते १९८८ पर्यंत चाललेले इराण-इराक युद्ध इराणमधील सर्वात मोठे आधुनिक युद्ध बनले. इस्लामिक क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेण्यासाठी सद्दाम हुसेनच्या नेतृत्वाखाली इराकने इराणवर हल्ला केला.

युद्धबंदी

हे युद्ध आठ वर्षे चालले. त्यात लाखो लोक मृत्युमुखी पडले. कोणत्याही प्रादेशिक बदलाशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने युद्धबंदीने हे युद्ध संपले.

धोरणात्मक विजय

लष्करीदृष्ट्या हा एक धक्का असला तरी इराण याला एक धोरणात्मक विजय मानतो. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीपासून इराण पारंपारिक युद्धांपासून दूर जाऊन प्रॉक्सी संघर्ष आणि प्रादेशिक प्रभावाकडे वळला आहे.

सहयोगी गटांना पाठिंबा

इराणने लेबनॉन, सीरिया, इराक आणि येमेन सारख्या देशांमध्ये सहयोगी गटांना पाठिंबा दिला आहे. या धोरणामुळे इराणला मोठ्या प्रमाणात थेट हल्ले न करता आपला प्रभाव वाढवता आला.

विजय आणि पराभव

जरी या संघर्षांमुळे पारंपारिक युद्धभूमीवर विजय मिळालेले नसले तरी त्यांनी इराणची भू-राजकीय स्थिती मजबूत केली आहे. इराणने मोठे विजय आणि पराभव दोन्ही अनुभवले आहेत.

प्रादेशिक प्रभाव

त्याने अलेक्झांडर द ग्रेट आणि अरब सैन्याकडून आपले साम्राज्य गमावले. मंगोल आक्रमणात विनाश सहन केला आणि इराकशी दीर्घ युद्ध केले. इराणने सातत्याने आपला प्रादेशिक प्रभाव कायम ठेवला आहे.

