रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी किती डिझेल लागते? सुपरफास्ट आणि पॅसेंजरला मायलेज किती असते?

Mansi Khambe
भारतीय रेल्वेने जागतिक स्तरावर एक नवीन ओळख निर्माण केली आहे. जेव्हा आपण ट्रेनने प्रवास करतो, तेव्हा गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या अनेक गोष्टी आपल्या लक्षात येतात.
Diesel is required to run Train
रेल्वे आणि ट्रेनच्या काही पैलूंबद्दल आपण अजूनही अनभिज्ञ आहोत. यापैकी एक म्हणजे ट्रेनचे मायलेज. भारतीय सुपरफास्ट आणि पॅसेंजर ट्रेन चालवण्यासाठी किती डिझेल लागते हे तुम्हाला माहीत आहे का?
ट्रेनचे वजन
भारतीय रेल्वेची डिझेल इंजिने प्रति लिटर इंधनात अंदाजे ४ ते ५ किलोमीटर अंतर कापू शकतात. हे मायलेज ट्रेनचे वजन आणि वेग यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते.
इंधनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी व एकूण परिचालन खर्च कमी करण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत.
उदाहरणार्थ, १२ डब्यांच्या पॅसेंजर ट्रेनला एक किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी फक्त ६ लिटर इंधन लागते. त्याचप्रमाणे, २४ डब्यांची सुपरफास्ट ट्रेन प्रति किलोमीटर ६ लिटर इंधन वापरते.
१२ डब्यांच्या एक्सप्रेस ट्रेनला प्रति किलोमीटर फक्त ४.५ लिटर इंधन लागते. ट्रेनमधील डब्यांची संख्या तिच्या मायलेजवर लक्षणीय परिणाम करते.
कमी डब्यांच्या ट्रेनमुळे इंजिनवर कमी भार पडतो, परिणामी इंधनाचा वापर कमी होतो. शिवाय, ट्रेनचा प्रकार देखील तिच्या इंधन कार्यक्षमतेवर परिणाम करतो.
पॅसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस किंवा सुपरफास्ट ट्रेनपेक्षा जास्त वेगाने इंधन वापरतात. हा फरक मार्गावर वारंवार थांबावे लागत असल्यामुळे असतो.
वारंवार थांबावे लागत असल्यामुळे इंजिनची जास्त वेग गाठण्याची क्षमता मर्यादित होते, ज्यामुळे ॲक्सिलरेटर आणि ब्रेकचा जास्त वापर होतो.
परिणामी इंधनाचा वापर वाढतो. मायलेज कमी होते. याउलट एक्सप्रेस ट्रेन कमी थांबे घेत असल्यामुळे जास्त काळ स्थिर गती राखू शकतात. त्यामुळे त्यांचे मायलेज जास्त असते.
