BCCI कडून महिला अन् पुरुष क्रिकेटपटूंना मिळणाऱ्या सॅलरीमध्ये किती फरक?

विश्वविजेते

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नुकतीच वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली. त्यामुळे महिला क्रिकेटला एक नवी ओळख मिळाली आहे.

समान मॅच फी

दरम्यान २०२२ मध्ये बीसीसीआयने महिला क्रिकेटपटूंना आणि पुरुष क्रिकेटपटूंना सारखीच मॅच फी देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

मॅच फी

म्हणजेच प्रत्येक कसोटी सामन्यासाठी १५ लाख, प्रत्येक वनडे सामन्यासाठी ६ लाख आणि प्रत्येक टी२० सामन्यासाठी ३ लाख रुपये अशी मॅच फी बीसीसीआयकडून दिली जाते.

पुरुषांपेक्षा महिलांचे सामने तुलनेने कमी

दरम्यान, भारतीय पुरुष संघांचे सामने जवळपास १२ महिने सुरू असतात, तर महिला संघाचे सामने तुलनेने कमी असतात ही लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे.

वार्षिक कराराच्या मानधनात तफावत

तथापि, जरी मॅच फी बीसीसीआयकडून सारखीच मिळत असली, तरी वार्षिक करारातून मिळणाऱ्या मानधनात मात्र मोठी तफावत आहे.

वार्षिक कराराच्या श्रेणी

पुरुष क्रिकेटपटूंसाठी वार्षिक करारासाठी बीसीसीआयने चार श्रेणीमध्ये विभागणी केली आहे, तर महिला क्रिकेटपटूंसाठी तीन श्रेणीमध्ये विभागणी केली आहे.

पुरुष क्रिकेटपटूंचे मानधन

बीसीसीआच्या पुरुष क्रिकेटपटूंच्या वार्षिक करारातील A+ श्रेणीतील खेळाडूंना ७ कोटी, A श्रेणीतील खेळाडूंना ५ कोटी, B श्रेणीतील खेळाडूंना ३ कोटी आणि C श्रेणीतील खेळाडूंना १ कोटी रुपये दिले जातात.

महिला क्रिकेटपटूंचे मानधन

बीसीसीआच्या महिला क्रिकेटपटूंच्या वार्षिक करारातील A श्रेणीतील खेळाडूंना ५० लाख, B श्रेणीतील खेळाडूंना ३० लाख आणि C श्रेणीतील खेळाडूंना १० लाख रुपये दिले जातात.

