दारू विक्रेता मद्य विकून खूप पैसा कमावतो, सत्य की गैरसमज? जाणून घ्या कमाईचं संपूर्ण गणित...

Vrushal Karmarkar
दारू दुकानदार भरपूर पैसे कमावतात असा एक सर्वसामान्य समज आहे. कारण दारू ही एक अशी वस्तू आहे जिच्या विक्रीत क्वचितच घट होते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
दुकान शहरात असो वा लहान गावात, सगळीकडे गर्दी सारखीच असते. दारूच्या एका बाटलीतून किती नफा मिळतो आणि सरकार दारू विक्रेत्यांना किती नफ्याचे प्रमाण देते?
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दारूविषयक वेगवेगळी धोरणे आहेत. या धोरणांनुसार दारूच्या दुकानांचे वाटप केले जाते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
यामुळेच वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या दोन दारूच्या दुकानांची विक्री सारखीच असली तरी त्यांचा नफा वेगवेगळा असू शकतो.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
कारण या व्यवसायात कमाई केवळ तुम्ही किती विक्री करता यावर अवलंबून नसते. तुम्ही विकत असलेल्या दारूवर किती चांगले नियंत्रण ठेवता यावर ती अवलंबून असते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
दारू दुकानाचे परवाने मर्यादित कालावधीसाठी वैध असतात आणि त्या कालावधीत विकल्या गेलेल्या दारूचे प्रमाण आणि प्रकार यावरून तुमचा नफा आणि मार्जिन ठरते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
दारूच्या दुकानाचा महसूल चार प्रमुख घटकांवर अवलंबून असतो: स्थान, ग्राहकांची वर्दळ, राज्याचे नियम आणि दुकानाचे व्यवस्थापन.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
लहान शहरांतील किंवा निमशहरी दारूच्या दुकानांमध्ये, जर ते दरमहा अंदाजे ₹१०-२५ लाख किमतीची दारू विकत असतील, तर नफ्याचे प्रमाण ५-८% असू शकते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
अशा परिस्थितीत, दुकान मालक दरमहा ₹५०,००० ते ₹१,५०,००० दरम्यान कमाई करू शकतो. जर एखादे दुकान एखाद्या चांगल्या शहराच्या मध्यभागी मोक्याच्या ठिकाणी असेल.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
तर विकल्या जाणाऱ्या दारूच्या ब्रँडनुसार त्याची मासिक विक्री ३० ते ७० लाख रुपये असू शकते. नफा ६ ते १० टक्के असू शकतो. अशा प्रकारे शहरात चालणारे दुकान दरमहा २ ते ५ लाख रुपये कमवू शकते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
जर एखादे दुकान दिल्ली, गुडगाव, मुंबई, बंगळूर, गोवा इत्यादींसारख्या गर्दीच्या महानगरात किंवा पर्यटन स्थळी असेल, तर ते दुकान दरमहा १ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक विक्री करू शकते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
अशी दुकाने विकल्या जाणाऱ्या ब्रँड्स आणि उत्पादनांवर ८ ते १२ टक्के मार्जिन देऊ शकतात आणि निव्वळ मासिक नफा ६ ते १२ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
दारूचा व्यवसाय हा जास्त नफ्याचा व्यवसाय नाही. हा जास्त विक्री होणारा पण कमी नफ्याचा व्यवसाय आहे.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
कारण दुकानदारांना वेगवेगळ्या दारू उत्पादनांवर आणि ब्रँड्सवर वेगवेगळे नफ्याचे प्रमाण, किंवा कमिशन मिळते.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
बिअरमध्ये ३% ते ६% नफा मिळतो. तर व्हिस्की, व्होडका आणि रममध्ये ६% ते १०% नफा, प्रीमियम आणि आयात केलेल्या मद्यामध्ये १०% ते १८% नफा आणि वाईनमध्ये १०% ते २०% नफा मिळतो.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
दुकाने सर्व उत्पादनांवर सरासरी ६-९% नफा कमावतात. त्यामुळे जर तुमच्या दुकानाची मासिक विक्री ५० लाख रुपये असेल, तर खर्चापूर्वीचा तुमचा एकूण नफा सुमारे ३०-४० लाख रुपये असू शकतो.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
दारूच्या व्यवसायाबद्दल बहुतेक लोकांना एक गोष्ट माहीत नसते, ती म्हणजे दुकानदाराला दारूवर मिळणारा नफा थेट त्याच्या घरी जात नाही.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal
तुम्हाला भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, विजेची बिले, फुटलेल्या बाटल्या किंवा वाया गेलेली दारू आणि कमी विकल्या गेलेल्या किंवा हळू विकल्या गेलेल्या मालावरही खर्च करावा लागतो.
Do Liquor Stores Earn Big? Here's What the Numbers Say
ESakal