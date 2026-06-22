कृत्रिम पाऊस तयार करण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

कृत्रिम पाऊस

प्रदूषण आणि हवामानाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दिल्ली पुन्हा एकदा कृत्रिम पावसाचा वापर करण्याच्या तयारीत आहे.

Cost of Artificial Rain

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ESakal

खर्च

अशा प्रकारे पाऊस पाडण्यासाठी किती खर्च येतो, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ही प्रक्रिया बरीच खर्चिक आहे. एक किलोमीटर परिसरात कृत्रिम पाऊस तयार करण्यासाठी किती खर्च येतो?

Cost of Artificial Rain

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ESakal

क्लाउड सीडिंग

क्लाउड सीडिंगचा खर्च कामाच्या व्याप्तीवर अवलंबून असतो. मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रति चौरस किलोमीटर खर्च ₹२०,००० इतका कमी असू शकतो. परंतु जेव्हा विमानप्रवास, रसायने आणि तांत्रिक व्यवस्था यांचा विचार केला जातो.

Cost of Artificial Rain

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ESakal

महाग

तेव्हा हा खर्च प्रति चौरस किलोमीटर ₹१,००,००० पर्यंत वाढू शकतो. कृत्रिम पावसासाठी वापरली जाणारी विशेष विमाने उडवण्यासाठी खूप महाग असतात.

Cost of Artificial Rain

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ESakal

विमानाचा वापर

सुधारित सेसना विमानाचा वापर करून एका क्लाउड सीडिंग उड्डाणासाठी अंदाजे ६० लाख ते ६४ लाख रुपये खर्च येतो.या विमानाद्वारे एकाच मोहिमेत सुमारे ३०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापले जाऊ शकते.

Cost of Artificial Rain

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ESakal

मोहीम

दिल्लीचे क्षेत्रफळ अंदाजे १४८३ चौरस किलोमीटर असल्याने संपूर्ण शहरात एकदा कृत्रिम पाऊस पाडण्याची मोहीम राबवण्यासाठी अंदाजे १३ ते १५ कोटी रुपये खर्च येईल.

Cost of Artificial Rain

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ESakal

कालावधी

प्रदूषित महिन्यांमध्ये वारंवार कृत्रिम पाऊस पाडल्यास खर्च झपाट्याने वाढू शकतो. तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत दर १० दिवसांनी कृत्रिम पाऊस चालवण्यासाठी २५ कोटी ते ३० कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो.

Cost of Artificial Rain

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ESakal

आवश्यकता

सामान्य विमानांद्वारे क्लाउड सीडिंग करता येत नाही. या प्रक्रियेसाठी विशेषतः बदल केलेली विमाने, प्रशिक्षित वैमानिक, विमानचालन परवाने, इंधन आणि देखभालीच्या मदतीची आवश्यकता असते.

Cost of Artificial Rain

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ESakal

आयोडाइड

कृत्रिम पाऊस हा सिल्व्हर आयोडाइड, ड्राय आईस आणि विशेष क्षार यांसारख्या पदार्थांवर अवलंबून असतो, जे योग्य ढगांवर फवारले जातात.

Cost of Artificial Rain

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ESakal