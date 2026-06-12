व्यावसायिक ग्राहक एका दिवसात किती इंधन खरेदी करू शकत होते? सध्याची मर्यादा किती? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

केंद्र सरकार

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. यामुळे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठी मोठे बदल झाले आहेत.

Petrol pump new rules

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ESakal

पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जास्त प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्यांना पहिल्या ९० दिवसांसाठी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

Petrol pump new rules

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ESakal

इंधन खरेदी

सामान्य वाहन मालक पूर्वीप्रमाणेच इंधन खरेदी करू शकतात, तर व्यावसायिक ग्राहकांना आता त्यांचे इंधन अधिकृत घाऊक पुरवठा केंद्रांवरून खरेदी करावे लागेल.

Petrol pump new rules

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ESakal

परवानगी

नवीन नियमांनुसार, औद्योगिक युनिट्स, व्यावसायिक आस्थापने आणि मोठ्या संस्थांना आता नियमित पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करण्याची परवानगी नाही.

Petrol pump new rules

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ESakal

बंधनकारक

या संस्थांनी आता केवळ अधिकृत घाऊक विक्री केंद्रांवरून किंवा ग्राहकांसाठी खास तयार केलेल्या पंपांवरूनच इंधन खरेदी करणे बंधनकारक आहे.

Petrol pump new rules

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ESakal

हाय-स्पीड डिझेल

किरकोळ पेट्रोल पंप आता प्रति ग्राहक किंवा वाहन प्रति दिन जास्तीत जास्त २०० लिटर हाय-स्पीड डिझेल विकू शकतात.

Petrol pump new rules

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ESakal

मर्यादा

किरकोळ विक्रीच्या माध्यमातून होणारी मोठ्या प्रमाणावरील व्यावसायिक खरेदी रोखण्यासाठी ही मर्यादा घालण्यात आली आहे.

Petrol pump new rules

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ESakal

व्यावसायिक ग्राहक

नवीन आदेश लागू होण्यापूर्वी व्यावसायिक ग्राहक पेट्रोल पंपांवरून त्यांना आवश्यक तेवढे इंधन खरेदी करू शकत होते.

Petrol pump new rules

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ESakal

बंदी

व्यवसाय कोणत्याही विशिष्ट दैनंदिन मर्यादेशिवाय शेकडो किंवा हजारो लिटर डिझेल किंवा पेट्रोल खरेदी करू शकत होते. ही बंदी 'मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल ऑर्डर २०२६' अंतर्गत लागू करण्यात आली आहे.

Petrol pump new rules

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ESakal

आढावा

ती सुरुवातीच्या ९० दिवसांसाठी अंमलात राहील. सरकार या धोरणाची अंमलबजावणी आणि परिणामांच्या आधारावर त्याचा पुढील आढावा घेऊ शकते.

Petrol pump new rules

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ESakal

मानके

आता डिझेल फक्त वाहनाच्या इंधन टाकीत किंवा पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्थेने मान्यता दिलेल्या कंटेनरमध्येच भरता येईल. इंधनाचा मागोवा सुधारणे आणि सुरक्षिततेचे मानके वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे.

Petrol pump new rules

|

ESakal

घाऊक चॅनेल

किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून खरेदी केलेले इंधन तिसऱ्या पक्षांना पुन्हा विकता येत नाही. मोठ्या प्रमाणात डिझेलची आवश्यकता असलेल्या मोठ्या ग्राहकांनी अधिकृत घाऊक चॅनेलचा वापर करणे आवश्यक आहे.

Petrol pump new rules

|

ESakal