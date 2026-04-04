एका तासाला 5000 लिटर खर्च! मग विमानाची टाकी फुल्ल करायला किती इंधन लागतं?

Aarti Badade

विमानाची अफाट इंधन क्षमता

आपण दुचाकी किंवा कारमध्ये १०-५० लिटर इंधन भरतो, पण एका विमानाची टाकी फुल्ल करण्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा आकडा ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल!

Airplane fuel capacity

लहान आणि मध्यम विमाने

घरगुती उड्डाणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोईंग ७३७ किंवा एअरबस ए-३२० सारख्या विमानांच्या टाकीत सुमारे २३,००० ते २७,००० लिटर इंधन मावते.

जगातील सर्वात मोठे प्रवासी विमान

जगातील सर्वात मोठे विमान एअरबस ए-३८० (Airbus A380) ची इंधन क्षमता तब्बल ३,२०,००० लिटर इतकी प्रचंड आहे.

बोईंग विमानांचा 'पॉवरफुल' डोस

लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या बोईंग ७४७-८ ची क्षमता २,३८,००० लिटर आहे, तर बोईंग ७७७ मध्ये सुमारे १,८०,००० लिटर इंधन भरले जाते.

एका तासाला किती खर्च होते इंधन?

एक मोठे विमान उड्डाण करताना तासाला सुमारे ५,००० ते १२,००० लिटर इंधन जाळते. हे प्रमाण विमानाचे वजन आणि उंचीवर अवलंबून असते.

इंधन वापराचे गणित

विमानाचा इंधन वापर हा केवळ अंतरावर नाही, तर हवेचा वेग, विमानातील प्रवाशांची संख्या, मालाचे वजन आणि हवामानावर देखील अवलंबून असतो.

कारच्या तुलनेत किती जास्त?

एका मोठ्या विमानाच्या एका पंखात (Wing) जितके इंधन मावते, तितक्या इंधनात शेकडो कारच्या टाक्या फुल्ल केल्या जाऊ शकतात!

