नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांना किती पगार मिळतो? आकडा जाणून व्हाल थक्क

Vrushal Karmarkar

नगर पंचायत

महाराष्ट्र नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीत, महायुतीने २८८ पैकी २१७ जागा जिंकून चांगली कामगिरी केली.

कामगिरी

महाविकास आघाडीची कामगिरी निराशाजनक होती. काँग्रेसने सर्वाधिक ३६ जागा जिंकल्या, तर उद्धव ठाकरेंच्या गटाने आठ आणि शरद पवारांच्या गटाने सात जागा जिंकल्या.

नगरपंचायत

भाजपने २८८ नगरपरिषदा/नगरपंचायतींपैकी १२९ जागा जिंकल्या. ज्यात नगराध्यक्षचाही समावेश आहे.

शिवसेना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने ५१ जागा जिंकल्या. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (NCP) ३७ जागा जिंकल्या.

शरद पवार

विरोधकांबद्दल बोलायचे झाले तर, काँग्रेसला ३६, शरद पवार गटाला (राष्ट्रवादी) ७ आणि उद्धव ठाकरे गटाला (शिवसेना) फक्त ८ नगराध्यक्ष पदांवर समाधान मानावे लागले आहे.

महाराष्ट्रातील नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष

यानंतर आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की, महाराष्ट्रातील नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांना किती पगार मिळतो. याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

मानधन

महाराष्ट्रातील नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांची रचना सामान्यतः मासिक मानधन म्हणून केली जाते जी महानगरपालिका संस्थेच्या श्रेणीनुसार (A+, A, B, C, D) बदलते.

बैठक

हे आकडे निश्चित मासिक मानधनाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यात बैठक भत्त्यांसारखे अतिरिक्त भत्ते समाविष्ट नाहीत, ज्यामध्ये थोडीशी रक्कम जोडली जाऊ शकते.

पगार

नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठी पगार देखील राज्य आणि परिषदेच्या आकार/श्रेणीनुसार बदलतो. सर्वसाधारणपणे, अंदाजे सरासरी मासिक पगार श्रेणी ₹१५,००० ते ₹४०,००० असते.

महागाई भत्ता

ज्यामध्ये राज्य नियमांनुसार महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि प्रवास भत्ते यांसारखे विविध भत्ते समाविष्ट असतात.

