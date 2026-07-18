दारूच्या किंमतीत कराचा वाटा किती? ₹1,000 च्या बाटलीचं गणित समजून घ्या...

Vrushal Karmarkar

साधन

भारतातील राज्य सरकारांसाठी दारू हे महसुलाचे एक प्रमुख साधन आहे. यामुळे तिची किंमत इतर वस्तूंपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळी असते.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

कर

जेव्हा एखादा ग्राहक दारूच्या बाटलीसाठी ₹१,००० देतो, तेव्हा त्या किमतीचा एक मोठा भाग करांमध्ये जातो. दारूच्या मूळ किमतीत नाही.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

दारुची बाटली

राज्यानुसार, ₹1000 किमतीच्या दारूच्या बाटलीवर अंदाजे ₹350 ते ₹700 कर म्हणून थेट सरकारकडे जाऊ शकतात.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

जीएसटी

इतर बहुतेक वस्तूंप्रमाणे, मद्यावर जीएसटी लागू नाही. राज्य सरकारे स्वतःचे कर आकारतात, ज्यामुळे ते त्यांच्यासाठी महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनते.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

नोंदणी शुल्क

दारूच्या किरकोळ किमतीमध्ये उत्पादन शुल्क, व्हॅट किंवा विक्री कर आणि राज्यानुसार विविध उपकर व शुल्क, ज्यामध्ये वाहतूक खर्च आणि कामगार नोंदणी शुल्काचा समावेश असतो.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

भाग

कर्नाटकात दारूवर सुमारे ७०% ते ८०% कर आकारला जातो. उत्तर प्रदेशात हा कर सुमारे ६९% आहे. याचा अर्थ असा की, बाटलीच्या किमतीचा एक मोठा भाग राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

तामिळनाडू

दिल्ली आणि तामिळनाडूमध्ये साधारणपणे ६५% ते ७०% कर आकारला जातो. महाराष्ट्रात श्रेणीनुसार ४५% ते ७१% कर आकारला जातो. गोव्यात सर्वात कमी कर दर असून तो केवळ २२% ते ५५% पर्यंत आहे.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

जीएसटी स्लॅब

जर दारूला २८% च्या सर्वोच्च जीएसटी स्लॅबमध्ये आणले, तर तिची किरकोळ किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

Liquor Bottle Tax

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ESakal

प्राधान्य

राज्ये आपले कर आकारण्याचे अधिकार स्वतःकडेच ठेवण्यास प्राधान्य देतात, कारण दारूमुळे मोठा महसूल मिळतो.

Liquor Bottle Tax

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ESakal