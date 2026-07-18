दारूच्या किंमतीत कराचा वाटा किती? ₹1,000 च्या बाटलीचं गणित समजून घ्या...

Vrushal Karmarkar
भारतातील राज्य सरकारांसाठी दारू हे महसुलाचे एक प्रमुख साधन आहे. यामुळे तिची किंमत इतर वस्तूंपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळी असते.
Liquor Bottle Tax
ESakal
जेव्हा एखादा ग्राहक दारूच्या बाटलीसाठी ₹१,००० देतो, तेव्हा त्या किमतीचा एक मोठा भाग करांमध्ये जातो. दारूच्या मूळ किमतीत नाही.
Liquor Bottle Tax
ESakal
राज्यानुसार, ₹1000 किमतीच्या दारूच्या बाटलीवर अंदाजे ₹350 ते ₹700 कर म्हणून थेट सरकारकडे जाऊ शकतात.
Liquor Bottle Tax
ESakal
इतर बहुतेक वस्तूंप्रमाणे, मद्यावर जीएसटी लागू नाही. राज्य सरकारे स्वतःचे कर आकारतात, ज्यामुळे ते त्यांच्यासाठी महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनते.
Liquor Bottle Tax
ESakal
दारूच्या किरकोळ किमतीमध्ये उत्पादन शुल्क, व्हॅट किंवा विक्री कर आणि राज्यानुसार विविध उपकर व शुल्क, ज्यामध्ये वाहतूक खर्च आणि कामगार नोंदणी शुल्काचा समावेश असतो.
Liquor Bottle Tax
ESakal
कर्नाटकात दारूवर सुमारे ७०% ते ८०% कर आकारला जातो. उत्तर प्रदेशात हा कर सुमारे ६९% आहे. याचा अर्थ असा की, बाटलीच्या किमतीचा एक मोठा भाग राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो.
Liquor Bottle Tax
ESakal
दिल्ली आणि तामिळनाडूमध्ये साधारणपणे ६५% ते ७०% कर आकारला जातो. महाराष्ट्रात श्रेणीनुसार ४५% ते ७१% कर आकारला जातो. गोव्यात सर्वात कमी कर दर असून तो केवळ २२% ते ५५% पर्यंत आहे.
Liquor Bottle Tax
ESakal
जर दारूला २८% च्या सर्वोच्च जीएसटी स्लॅबमध्ये आणले, तर तिची किरकोळ किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
Liquor Bottle Tax
ESakal
राज्ये आपले कर आकारण्याचे अधिकार स्वतःकडेच ठेवण्यास प्राधान्य देतात, कारण दारूमुळे मोठा महसूल मिळतो.
Liquor Bottle Tax
ESakal