मालगाडीपासून सुपरफास्टपर्यंत; रेल्वे इंजिन किती वजन खेचतं माहिती आहे का?

Mansi Khambe
ट्रेनच्या अग्रभागी रेल्वे इंजिन असते. जे तिचे सर्वात प्रभावी वैशिष्ट्य आहे. ते ट्रेनच्या डब्यांपेक्षा खूपच जड आणि अधिक शक्तिशाली असते.
यामुळेच एक इंजिन अनेक टन वजन ओढू शकते. वेग देऊ शकते. रेल्वे इंजिनची शक्ती हॉर्सपॉवर आणि ट्रॅक्टिव्ह एफर्टमध्ये मोजली जाते.
एका रेल्वे इंजिनची क्षमता ६,००० ते १२,००० हॉर्सपॉवरपर्यंत असू शकते. हॉर्सपॉवर म्हणजे इंजिन किती वेगाने चालू शकते.
भारतातील सर्वात शक्तिशाली इंजिन WAG-12 आहे, ज्याची शक्ती 12,000 hp आहे . हे इंजिन अंदाजे 6,000 टन वजन ओढू शकते.
एक कार साधारणपणे 100 ते 150 हॉर्सपॉवर निर्माण करते. तुम्ही या इंजिनची तुलना याच्याशी करू शकता. भारतीय रेल्वे प्रवासी गाड्यांसाठी WAP-6 आणि WAP-7 वापरते.
त्यांची शक्ती देखील ६,००० अश्वशक्तीपर्यंत असते. ते ताशी १४०-१६० किमी वेग गाठू शकतात. ट्रेनच्या इंजिनसाठी हॉर्सपॉवर हा एकमेव घटक नाही; सुरुवातीचा ओढा देखील अत्यंत महत्त्वाचा असतो.
यासाठी मोठ्या प्रमाणात बलाची आवश्यकता असते, ज्याला 'ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट'असे म्हणतात. स्थिर ट्रेनला पुढे नेण्यासाठी प्रचंड शक्ती लागते.
WAG-9 सारख्या इंजिनचा सुरुवातीचा ओढा ५०० किलोन्यूटनपर्यंत पोहोचू शकतो, इतका की तो जाड लोखंडी साखळ्यासुद्धा तोडू शकतो. रेल्वे इंजिनांच्या खाली ट्रॅक्शन मोटर्स बसवलेल्या असतात.
त्या चाकांना फिरवतात. या इंजिनांना ओव्हरहेड पॉवर लाईन्समधून २५,००० व्होल्ट वीज मिळते. जी ट्रान्सफॉर्मर्सच्या साहाय्याने रूपांतरित करून चाकांना जोडलेल्या मोटर्सकडे पाठवली जाते.
ज्यामुळे चाकांना गती मिळते. भारतीय रेल्वेची इंजिने मुद्दाम जड बनवली जातात. एका रेल्वे इंजिनचे वजन १२० ते १६० टन असते.
रेल्वे इंजिन हलके असल्यामुळे, त्याची चाके मागे जड ट्रेन ओढण्याऐवजी नुसतीच झुकतील. वाढलेले वजन आणि शक्तीमुळे चाके पुढे फिरू शकतात.
