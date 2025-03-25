छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यकर्त्यांच्या वर्तणुकीबाबत सांगितलेले १० नियम!

Sandip Kapde

छत्रपती शिवाजी महाराज

छत्रपती शिवाजी महाराजानी व्यंकोजींना लिहलेल्या पत्रात वागणुकीचे नियम सांगितले होते.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

राज्यकर्ते

त्यात काही कलमे घातली होती राज्यकर्त्या वर्गाला शिवरायांनी दिलेला हा सल्ला होता.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

राज्यकारभाराचे मार्गदर्शन

शिवरायांनी १ मार्च १६७८ रोजी व्यंकोजी यांना एक पत्र पाठवले, ज्यामध्ये त्यांनी योग्य शासनपद्धतीबाबत मार्गदर्शन केले होते.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

सन्मान आणि आदर

नातलग व प्रतिष्ठित व्यक्तींचा अपमान टाळावा. त्यांना योग्य तो मान दिला जावा, पण अति महत्त्व देऊ नये.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

प्रशासनात समतोल

दरखदार आणि कामगार यांना योग्य अधिकार मिळावेत. दरखाल मोडू नये आणि योग्य मानसन्मान राखावा

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

सल्लामसलत अनिवार्य

महत्त्वाचे निर्णय घेताना सल्ल्याशिवाय कृती करू नये. संवाद आणि समन्वय राखून काम करावे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

योग्य व्यक्तींची निवड

सेवक आणि अधिकारी नेमताना त्यांच्या निष्ठेची खात्री करावी. गुप्तचर व्यवस्था सक्षम ठेवावी आणि शत्रू-मित्रांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

गुप्तचर आणि राजदूत व्यवस्था

शत्रू व मित्र राजघराण्यात आपल्या वकिलांची नियुक्ती करावी आणि गोपनीय माहिती सतत मिळवत राहावी.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

सैन्य आणि संरक्षण

सैन्य, तोफा आणि कारखाने सुरळीत ठेवावेत. राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी धर्मद्वेष्ट्यांना स्थान देऊ नये.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

गरीब आणि अनाथांचे रक्षण

शासन करताना गोरगरीब व अनाथ यांना न्याय मिळावा. त्यांच्या मदतीसाठी तत्पर राहावे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

धार्मिक स्थळांचे संरक्षण

देवस्थाने आणि धार्मिक स्थळांचा योग्य बंदोबस्त करावा. त्यांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता

न्यायदान करताना भ्रष्टाचार टाळावा. गरीब आणि पीडितांना न्याय मिळेल, याची काळजी घ्यावी.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

वचनपूर्तीचा सल्ला

शिवरायांनी वचन पाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भोसले घराण्याची ही परंपरा कायम राखण्याचा त्यांनी आग्रह धरला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

शेवटचे विचार

हे नियम केवळ प्रशासनासाठी नव्हे, तर आदर्श राज्यकर्त्याच्या जबाबदारीचे प्रतिबिंब आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पत्रातील ही शिकवण आजही तितकीच महत्त्वाची आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s letter to Vyankoji outlining key governance principles and leadership ethics for an ideal ruler | esakal

शिवाजी महाराजांना किती भाऊ होते ? भोसले घराण्यातील अज्ञात नावे

Shivaji Maharaj Brother | esakal
येथे क्लिक करा